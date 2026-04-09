総合空調機メーカーのボッシュホームコンフォートジャパン（東京都港区）は、2026年4月3日、20代〜60代の男女500人を対象とした「エアコン試運転と二季化の影響に関する意識調査」の結果を発表した。ボッシュホームコンフォートジャパンは、日立ルームエアコン「白くまくん」を開発・製造している。4月10日の「エアコン試運転の日」に合わせて、エアコンに対する生活者の意識と「正しい試運転」の認知状況などを調べることを目的に