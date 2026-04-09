サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#2が、きょう9日に放送される。それに先立って、見どころが公開された。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生#3では、最初のミッションである「グループバトル」が開幕する。練習生が、16グループ（全8曲各2グループ）に分かれ、同じ課題曲