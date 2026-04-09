timeleszが出演するフジテレビ系バラエティー『タイムレスマン』が、この春からゴールデン帯へ進出する。毎週金曜午後9時58分からの放送に先駆け、都内に出現したメンバーのソロポスターが注目を集めている。従来の広告の枠を超えた“発見型”の仕掛けが、番組の認知拡大に寄与している。【写真】どれを選ぶんだろう…クイズの解答に悩むtimelesz同番組は、8人のメンバーがチームとして結束しながら、それぞれの個性を生かして