アニメ『東のエデン』（2009年放送）が初めて舞台化されることが決定し、2027年4月〜5月に東京にて上演されることが発表された。【画像】懐かしい！公開された『東のエデン』ビジュアル『東のエデン』は2009年にフジテレビで放送された「ノイタミナ」初のオリジナルストーリーアニメ。神山健治が監督・原作・脚本を務め、キャラクター原案に羽海野チカを迎えた作品で、この国の“空気”に戦いを挑んだ、ひとりの男の子と、彼を