「大阪都構想」の住民投票。来年の統一地方選と同時に実施される可能性が浮上です。 大阪市を廃止して特別区を設置するいわゆる「大阪都構想」をめぐって、大阪維新の会の吉村代表らはこれまで、来年4月の任期満了までに住民投票を実施する方針を示しています。 そうしたなか吉村代表は4月8日、住民投票を来年春に行われる統一地方選と同時に行う可能性を示唆しました。 （大阪維新の会吉村洋文代表）「現実的には統