大阪の春の風物詩、造幣局の「桜の通り抜け」が始まりました。 大阪の春の「風物詩」とも言われる造幣局の「桜の通り抜け」。今年は140品種・331本の桜が、大川沿いの遊歩道を約560mにわたって彩っています。 さらにその中から、桜に親しみを持ってもらおうと毎年決められているのが、「今年の花」。今年は「御衣黄」です。「桜」と聞いて思い浮かべる花の色や形とは違い、黄緑がかった花びらが15枚あり、開花が進むと赤い