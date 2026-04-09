テレビ東京で9日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）がスタートする。【場面写真】変態〜！憧れの女子生徒の体操着の匂いを嗅ぐ鈴木福原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。１巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女