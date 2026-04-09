8日、レバノン南部ティールで、イスラエルの攻撃により立ち上る煙（ロイター＝共同）【イスタンブール、ワシントン共同】イラン国営英語放送局プレスTVなどは8日、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が再び封鎖されたと報じた。イスラエル軍によるレバノンへの大規模攻撃を受けた事実上の対抗措置。イラン側は米国との2週間の停戦合意にレバノンが対象として含まれているとし、攻撃は合意違反だと非難した。米国はレバノンは対象