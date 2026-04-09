今年6月に迫ったFIFAワールドカップ2026への出場権を史上最速で獲得した、SAMURAI BLUEことサッカー日本代表。森保一監督のもと、史上最強との呼び声高いメンバーが顔をそろえ、悲願のワールドカップ優勝に向けて機運が高まる中、AFCアジアカップ2023やワールドカップアジア予選、日々のトレーニングやピッチ外での風景、ブラジルからの歴史的勝利など、前回のカタール大会（2022）終了から今大会直前までの日本代表の“成長”と