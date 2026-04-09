【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】新生活いかがお過ごしですか？先日、新入社員研修を行い、1年目の子たちの夢と希望に満ちたまっすぐな目にセンチメンタルな気分になったPR部員のM下です。わたしの新入社員の頃といえば、失敗ばかりで上司や先輩たちにたくさん助けていただく毎日でした。そして、「失敗は成功のもと。1年目は失敗するのも仕事だから」という言葉に何度も救われてきました。今回ご紹介するドラマ「