ルイ・ヴィトンはこのほど、2026メンズ スプリング・コレクションから新作メンズウォレットとレザーグッズを発売した。自然とメゾンのクラフツマンシップを讃え、アイコニックなモチーフが花開くモノグラム・フラワー キャンバスで仕立てたアイテムとなっている。PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON○どんなアイテム?洗練に高い実用性を兼ね備えた「ポルトフォイユ・スレンダー」。ゴールドカラーで刻印されたジョウロも加わり、庭を思わ