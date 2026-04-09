2029年1月の操業開始を目指すアサヒビール鳥栖工場のイメージ（アサヒビール提供）アサヒビールが2029年1月の操業開始を目指す鳥栖工場（佐賀県鳥栖市）の起工式が9日、開かれた。29年半ばに停止する博多工場（福岡市）を移転させる形で、ビール類やノンアルコール飲料、缶酎ハイなどを手がける。年間2300万箱の生産を計画している。式には、親会社アサヒグループホールディングスの社長や佐賀県知事らが参加。アサヒビールの