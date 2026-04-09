4月9日の「子宮の日」に合わせ、女性のがんとキャリアを考えるセミナーが開かれ、タレントでがんサバイバーの梅宮アンナさんらが登壇しました。トークセッションでは、がん経験者が、自分の意思を確認されないまま仕事を減らされた経験など、発症当時の仕事や生活への不安について語りました。また、職場での周りの理解の重要性や治療後の仕事復帰の難しさについても意見が交わされました。婦人科医の温泉川真由氏は、婦人科のがん