プロ野球のファーム・リーグは9日、西地区の1試合が行われた。阪神はオリックス戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に2―0で完封勝利。先発・門別が7回4安打無失点でファーム14球団で単独トップの3勝目を挙げた。3番手の津田が1回安打1奪三振無失点で3セーブ目（1敗）。山田が2安打。オリックス先発・川瀬は4回5安打5奪三振2失点で1敗目（1セーブ）。来田が2安打を放った。