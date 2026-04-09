ファミリーマートは4月14日、「VIVA LA ROCK 2026 Supported by SAISON」とのコラボ商品「レッド&ブラックカレー」(582円)を埼玉県、茨城県の一部、栃木県、群馬県、千葉県の一部、東京都の一部で発売する。「レッド&ブラックカレー」(582円)○「赤&黒」ロックな2色のカレーが登場「VIVA LA ROCK」は毎年5月に開催されている埼玉県最大の音楽フェス。同社では、2019年から同フェスとのコラボ商品を展開している。今回