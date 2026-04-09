井上いくらさん(@Ikura_umaine)が手掛ける“世界一かわいいうんちのンチ”が、4月11日、ラウンドワン限定プライズとして登場します!こちらが、謎多き存在「ンチ」です。バナナが大好物だというンチは、黄色いもちもちボディと優しい性格で、みんなに癒しを与えるゆるふわキャラなのだとか。そんな可愛いンチのもちもちボディを完全再現したマスコットは、約8cmという手のひらサイズでとってもキュート。思わずニギニギしたくなっち