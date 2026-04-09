4月5日、タレントの王林がInstagramを更新し、自らのファッションを披露した。そのセクシーすぎる服装が、SNSをざわつかせている。王林は《♯おうりんのぬの》とつづり、ジャケットやワンピースなどさまざまなファッションの姿を投稿したが、うち、1枚の写真が注目を集めた。「ボーダーのトップスとジーンズという、一見ラフに見えるスタイルでしたが、トップスはボディースーツのような構造で、両サイドとも脇腹から腰にかけ