バンダイから新たに、デフォルメフィギュアシリーズ「くれーんぽっぷフィギュア」が誕生。記念すべき第1弾として8月、「葬送のフリーレン」からフリーレンとフェルンのフィギュアが登場します!✧✧ くれーんぽっぷフィギュア始動 ✧✧. ぶら下がった姿がカワイイ🎵デフォルメフィギュアシリーズ誕生!. 第1弾は #葬送のフリーレン から #フリーレン と #フェルン が8月登場予定。. 作中でもおなじみ