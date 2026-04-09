4月8日、映画『私にふさわしいホテル』の公式Xが更新。同日にBlu-rayとDVDが発売されたことを記念して、俳優ののん、田中圭、滝藤賢一の3人が映るPR動画をアップした。しかし、その動画が波紋を広げている。同作は、2024年12月27日に全国公開された。その後、2025年3月14日からAmazon Prime Videoで配信が開始され、2026年4月8日に待望の“円盤化”となった。動画で3人は、それぞれ映画の見どころをコメント。思い出深いシー