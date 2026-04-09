タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「サランラップ 歴代パッケージキーチェーン」を2026年4月（4月6日週発売）より発売する。全6種で価格は300円。2026年4月（4月6日週発売）発売「サランラップ 歴代パッケージキーチェーン」(全6種・300円)「サランラップ 歴代パッケージキーチェーン」は、食品用ラップフィルムでおなじみ、旭化成ホームプロダクツが手掛ける「サランラップ」を、クリアでオシャレなアクリルキーチェ