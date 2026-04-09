バンダイ キャンディ事業部は4月14日、「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2026」・「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ 2026」(各378円)を全国のファミリーマート(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナーで発売する。「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2026」・「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&