ツインバードは、新開発の「エクセルフローガード」を採用したサーキュレーション扇風機2機種（EF-J951W／EF-J952W）を2026年4月21日（火）に発売します。 「EF-J951W」 記事のポイント 新設計の前ガードと9枚羽根で風量をアップした扇風機。上位モデルに搭載された「おやすみ空間モード」は、風量を徐々に弱めつつ風向きを上方向にすることで、直接風が当たるのを避けることができます。睡眠時に扇風機を利用する方にオ