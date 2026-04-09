【モデルプレス＝2026/04/09】タレントの矢口真里が4月8日、自身のInstagramを更新。長男の入学式での家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】43歳元モー娘。「夫婦の身長差がすごい」長男入学式での家族ショット◆矢口真里、長男の小学校入学式ショット公開矢口は「我が家も先日長男の入学式でした」と報告し、着物姿の自身と、スーツ姿の夫、制服風の装いの長男が並ぶ家族ショットを公開。「お天気に恵まれて、とても