【モデルプレス＝2026/04/09】タレントの三上悠亜が4月7日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ワンピース姿を披露し、注目を集めている。【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「ガーリーなのに大人っぽい」美脚全開ミニコーデ◆三上悠亜、ミニスカコーデ披露三上は「撮影終わりだからメイク濃い」「裾のチェックがポイントのミニワンピ 春にぴったりのカラーがお気に入り」とつづり、私服ショットを複数枚投稿。夜の街角で、裾部分がふ