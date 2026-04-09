【モデルプレス＝2026/04/09】タレントの小倉優子が4月7日、自身のInstagramを更新。手作りの夕飯を披露し、反響を呼んでいる。【写真】42歳3児のママタレ「コース料理みたい」スパイスで作った本格キーマカレーからデザートまで豪華4品◆小倉優子、お家ご飯4品披露小倉は「今夜は、スパイスで作った茄子とトマトのキーマカレー マロニーサラダ マンゴーラッシー バナナケーキでした」と報告し、彩り豊かな4品を紹介。スパイスで作