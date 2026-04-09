全盲で車いす生活を送りながら活動するミュージシャン・山下純一さんが、このたび、ラジオ番組に出演。音楽とともに歩んできた人生や、独自の演奏スタイルについて語りました。京都を拠点に活動する山下さんは、ハーモニカを中心に演奏するミュージシャンです。独自の演奏スタイルと表現力で、多くの人を魅了しています。山下さんは2歳のころに病気が見つかり、成長とともに歩くことが難しくなりました。体の関節が思うよう