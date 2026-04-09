岡山市提供 岡山市は、西大寺エリア中心とした東区の魅力をPRする観光ガイドマップを作成しました。 文化庁が認定する日本遺産に北前船（江戸時代中期～明治時代に商品を売買しながら大阪と北海道を結んだ船）の寄港地である西大寺エリアが選ばれたことなどをPRするのが狙いです。他にも、明治から昭和初期の面影が残る穏やかな街並み「五福通り」や、「はだか祭り」として知られる「西大寺会陽」などを紹介してい