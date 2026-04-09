日本相撲協会は２０１８年に暴力決別宣言を出し、特に親方の暴力事案には厳しい処分を科してきた。２０年の中川親方（元幕内・旭里）は弟子３人への暴力や暴言、２４年の前宮城野親方（元横綱・白鵬）は弟子の度重なる問題行為への監督責任を問われ、ともに２階級降格。中川部屋は閉鎖、宮城野部屋は一門の伊勢ケ浜部屋の預かりとなった。今回は２階級降格は同等だが、部屋の閉鎖や師匠交代には踏み込まなかった。藤島広報部長