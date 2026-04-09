東京六大学リーグ・早大の監督として、和田毅（元ソフトバンク）、青木宣親（元ヤクルト）、鳥谷敬（元阪神）らを育てた野村徹さんが亡くなった。８９歳だった。早大野球部時代に指導を受けた片岡泰彦記者が、当時の知られざる素顔を明かすとともに、恩師を悼んだ。 ＊＊＊野村監督が就任したのは、私が１年生だった１９９９年の１月だった。そこから引退するまでの３年間、指導を受けた。情熱的で愛情あふれる人だっ