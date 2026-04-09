記事ポイント4月6日16時に予約受付が始まる『仮面ライダーガッチャード』の豪華カードセット未商品化13枚とSR23枚を収録した全36枚のライドケミートレカ構成黄金化カード3枚と新デザインのガッチャファイルがそろう特別仕様 『仮面ライダーガッチャード』から、劇中に登場しながら商品化されていなかったカードをまとめて楽しめる「ライドケミートレカ エクストラガッチャセット＆ガッチャファイル」が登場します。未商品化カ