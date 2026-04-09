男子ゴルフの２０２６年４大メジャー初戦、第９０回マスターズは４月９日から４日間、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ（７５６５ヤード、パー７２）で開かれる。米ツアー通算１１勝で、２０２１年大会王者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は、１３年連続１５度目の出場で５年ぶり２度目の大会制覇を目指す。「ゴルフの祭典」開幕を前に、松山の過去１４度の挑戦の歴史を大会ごとのコメントなども交えて振り返る。【後編