記事ポイント「あるちゅーる」の仕入れ先が全国25社超に拡大2000店舗導入で広がるショットの新定番4種類の味で手軽に提供できるスティック型アルコールゼリー EPICが展開する「あるちゅーる」は、日本初のスティック型アルコールゼリーです。全国25社を超える卸業者・酒類販売店で取り扱いが広がり、いつもの酒屋ルートで仕入れやすくなっている点が大きな特徴です。 EPIC「あるちゅーる」 商品名：あるちゅ