Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ川原颯斗（２２）が、小学５年から知るレジェンドに勝利をささげる。札幌は９日、宮の沢で紅白戦などを行い、１１日のアウェー・甲府戦に備えた。前節４日のＪ３福島戦（０●２）は出場がなかった川原だが、甲府戦では２試合ぶり先発復帰の可能性が高まっている。ボランチとして３試合連続スタメンを張っていた間、チームは３連勝。ベンチから見るしかないまま、４試合ぶりに喫した黒星を踏まえ