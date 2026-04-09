◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人＝降雨中止＝（９日・マツダスタジアム）広島―巨人戦は午後５時５０分に雨天中止が発表された。午後３時過ぎから降り続いた雨。直前まで試合開始が模索されていたが、悪天候のため中止となった。広島は岡本駿投手が先発する予定だった。今季から先発転向した２年目右腕は、２日のヤクルト戦（神宮）で７回無失点と好投しながら、勝ち負けつかず。先発初勝利がかかったマウンドだった。