9日午前、三重県の東名阪自動車道の鈴鹿IC付近で、大型車など複数台が絡む事故があり、2人がけがをしました。 【写真を見る】東名阪道でトラック3台絡む事故 通り抜けようとしたトレーラーも接触… 2人軽傷 集中工事の影響で車線規制していた 三重 （西島新カメラマン）｢東名阪自動車道で複数台の大型車両による交通事故が発生しています｣事故があったのは、三重県四日市市の東名阪自動車道上り線 鈴鹿IC付近で9日午