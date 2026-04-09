記事ポイント用宗漁港でクラフトビールとしらすグルメを楽しむ食イベントを4月11日・12日に開催ウエストコーストブルーイングを含む全国6ブルワリーが用宗に集結マグロの解体ショーや打ち上げ花火、浜焼きもそろう港ならではのにぎわい 静岡市の用宗漁港で、クラフトビールと海の幸を満喫できる「もちむね みなとのビール祭り」が2026年4月11日・12日に開催されます。全国のブルワリーが集まる一方で、しらすグルメや浜焼き、