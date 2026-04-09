毎年恒例「東洋一のサウンド・マシーン」ことクレイジーケンバンドによる三都市ツアーが今年も開催。大阪は7月2、3日にビルボードライブ大阪で。1997年の結成以来、あらゆるジャンルを飲み込む懐の広さで新たなリスナーを獲得し続けている。歌うメロディー・メイカーこと横山剣のソウルフルな歌唱と百戦錬磨のバンドによるゴキゲンな演奏が鳴り止むことはなく、全国を飛び回ってのライブでは行く先々を熱狂の渦に巻き込んでい