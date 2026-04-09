ヨルシカの「春泥棒」が、最新4月13日付「オリコン週間合算シングルランキング」において、週間0.5万PT（5,427PT）を獲得し、累積ポイントが100.3万PT（1,003,397PT）に到達。自身2作目のミリオンポイントを達成した。【動画】ヨルシカ「春泥棒」MV同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した。累積ポイントの内訳はCD：-／ストリーミング：95.5万PT／デ