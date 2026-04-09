マツダスタジアムで行われる予定だった9日の広島―巨人戦は雨天の影響で中止となった。スタジアムは開門されたが、内野にはシートをかぶせたままだった。広島は8日の同戦で、1―0の9回に中崎が泉口に2ランを許し逆転負けを喫し、勝率5割に逆戻り。9回の救援失敗は開幕から早くも3度目となるなど、救援陣は課題だった。チームはこの日、8日の同戦に先発した森の出場選手登録を抹消し、代わりに塹江を登録。中継ぎ陣を強化し