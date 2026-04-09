ユーチューバー・酒村ゆっけ（30）が9日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、26歳で急逝したユーチューバー・ゼパさんを追悼した。酒村は「ゼパは、私にとって妹みたいな存在で、どこにいても空気を一瞬で明るくしちゃう人でした。ふとした時に『ねぇさん大好き』と抱きついてくるそんな瞬間がすごく好きでした」と振り返る。「『どこまでもついて行きますよ〜』と海外に一緒についてきてくれて忘れられない旅の思い出がいく