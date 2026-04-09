政府は9日、中東情勢の悪化を受け、石油製品やプラスチック製の医療品など重要物資の確保に関する作業チームの2回目の会合を開いた。重要物資安定確保担当相を兼務する赤沢亮正経済産業相は「海外を含むサプライチェーン（供給網）の実態を把握し、あらゆる対応策を速やかに講じるようお願いする」と関係省庁に指示した。赤沢氏は小児用のカテーテルや医療用機器の減菌に必要な重油などについては、流通の目詰まりを解消し、必