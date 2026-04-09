９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３６６円３４銭（０・７５％）安の４万８４７８円０２銭だった。５営業日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、７割超にあたる２５４銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、４１３円１０銭（０・７３％）安の５万５８９５円３２銭だった。この日は、米国とイランの停戦合意が好感された前日の大幅上昇からの反動で、利益確