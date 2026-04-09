お笑いコンビ「ハリセンボン」のYoutubeチャンネルが9日までに更新され、近藤春菜（43）がぎっくり腰になってしまったことを告白。元警察官で腹筋が割れている父親のコルセットが巻けなかったことを明かした。人気企画「朝食食べよう」で朝食を食べながら、収録（ロケ）前日に人生で初めてぎっくり腰になってしまったことを明かした近藤。その後、実家に行く予定があり、元警察官の父親から湿布を貼ってもらったことも語った。