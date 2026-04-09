新年度が始まって1週間あまり。新たに働き始めたり職場が変わったりと、車を運転する機会が増えたという人もいるかもしれません。鹿角市では新社会人を対象とした講習会が開かれ、高速道路で事故や車の故障など、万が一の事態が起きた際の対応方法を学びました。この講習会は、鹿角地区安全運転管理者協会が警察やネクスコ東日本などと開いたものです。この春、鹿角市と小坂町にある団体や企業に新たに加わった14人が参加しました