マイナーで無双するディブス3世を巡る動きが騒がしい(C)Getty Imagesドジャースのマイナーで快音を響かせているのが、今季3Aにデビューしたジェームズ・ティブス3世だ。11試合で7本塁打を放ち、打率.413、13打点をマークしている。【動画】マイナーで無双！ディブス3世の豪快アーチをチェック23歳の外野手であるティブス3世は、2024年にドラフト1巡目指名でジャイアンツ入りした後、25年にレッドソックスへ移籍。その後、約1か