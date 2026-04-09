企業の人手不足を解消するため、外国人留学生を積極的に受け入れ、観光業や介護職などの人材を育成する石川県金沢市の専門学校で、９日、入学式が行われました。母国の民族衣装を身にまとった新入生たち。専門学校アリス学園に入学したのは、3つの学科あわせて198人です。近年、宿泊業や介護現場などでは、人材確保が大きな課題となっていて、2026年はインドネシアやミャンマーなど、アジア12か国から過去最多の留学生が入学しまし