◇プロ野球 セ・リーグ 広島ー巨人(9日、マツダスタジアム)1勝1敗で迎えた広島と巨人の3戦目。試合開始前から雨が降り続いており、試合開始予定の10分前に中止が発表されました。先発登板予定とされていたのは、広島・岡本駿投手と巨人・則本昂大投手。両チームのスタメンも発表される中、上空には時折雷も鳴り響いており、中止となりました。両チームとも明日からは戦いの場を変えての3連戦。恵みの雨となることが期待されます。