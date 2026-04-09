ＦＭ大阪が自転車のマナー向上・飲酒運転撲滅を目指す新プロジェクト「ＳＤＤＢＩＣＹＣＬＥ」のキックオフイベントが９日、大阪市内で開催された。ＳＤＤのプロジェクトリーダーを務めるロックバンド・スターダストレビューの根本要とＴＲＦ・ＤＪＫＯＯが登壇した。４月から自転車の交通違反に交通反則切符（青切符）を交付する制度が開始。道路交通法改正により、自転車の酒気帯び運転などの危険な行為への罰則が強化さ