雪印メグミルクスキー部が９日、札幌市の北海道神宮で新シーズンに向けての必勝祈願を行った。４月に入社した余市町出身の桜井羽奈（１８）も参加。１９９４年リレハンメル五輪代表の父・仁さんに続く五輪代表入りを目標に掲げた。五輪金メダリストを輩出してきたスキー部に将来性豊かなジャンパーが加入した。スキー部に女子選手が加わるのは、昨年入社した一戸くる実（２１）に続き２人目。地元を離れ、８日から新生活をスタ