◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（９日・マツダスタジアム）午後６時からマツダスタジアムで予定されていた広島・巨人戦は雨天中止が発表された。前日８日は９回に泉口友汰内野手の逆転２ランで勝利。このカード１勝１敗とし、この日の３戦目でカード勝ち越しを決めるため準備していたが、午後３時過ぎから強い雨が降り始め、天候の回復が見込めないため中止が決まった。巨人は則本昂大投手が移籍後初勝利に向けて先発予定